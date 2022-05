2. Liga AFV Younes Oussadit führt Wohlen mit drei Toren zum Sieg gegen Fislisbach Sieg für Wohlen: Gegen Fislisbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:2.

(chm)

Fislisbach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Joshua Gasane ging das Team in der 16. Minute in Führung. Younes Oussadit glich in der 25. Minute für Wohlen aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Wohlen auf. Das Team schoss ab der 27. Minute noch fünf weitere Tore, während Fislisbach ein Tor gelang (zum 2:2 (32. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Wohlen war Younes Oussadit, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Wohlen waren: Matija Randjelovic (1 Treffer), Isni Zekiri (1 Treffer) und Dominic Philips (1 Treffe.) die Torschützen für Fislisbach waren: Toma Culjak und Joshua Gasane.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Wohlen: Das Team liegt mit 48 Punkten auf Rang 5. Wohlen hat bisher 16mal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wettingen (Platz 9). Die Partie findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 10. Nach drei Siegen in Serie verliert Fislisbach erstmals wieder.

Für Fislisbach geht es daheim gegen FC Oftringen (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (31. Mai) (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Fislisbach 6:2 (4:2) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 16. Joshua Gasane 0:1. 25. Younes Oussadit 1:1. 27. Isni Zekiri 2:1. 32. Toma Culjak 2:2. 34. Dominic Philips 3:2. 46. Matija Randjelovic 4:2. 54. Younes Oussadit 5:2. 57. Younes Oussadit 6:2. – Wohlen: Robin Brun, Martim Patricio Cardoso, Genti Ajdari, Luka Juric, Sandi Sulejmanagic, Kerem Kursun, Liburn Zhara, Younes Oussadit, Matija Randjelovic, Dominic Philips, Isni Zekiri. – Fislisbach: Leandro Russo, Roman Müller, Justin Comas, Lukas Hövel, Manuel Humitsch, Ryan Allmann, Toma Culjak, Meo Till Mazzei, Christian Maier, Joshua Gasane, Christian Gasane. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

