3. Liga, Gruppe 2 Xhemail Rulani führt Spreitenbach mit drei Toren zum Sieg gegen Würenlingen Spreitenbach gewinnt am Freitag auswärts gegen Würenlingen 5:3.

Xhemail Rulani eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Spreitenbach das 1:0 markierte. In der 11. Minute baute Arianit Bytyqi den Vorsprung für Spreitenbach auf zwei Tore aus (2:0). Xhemail Rulani baute in der 17. Minute die Führung für Spreitenbach weiter aus (3:0).

Domenique Thiel verkürzte in der 19. Minute den Rückstand von Würenlingen auf 1:3. Spreitenbach erhöhte in der 22. Minute seine Führung nochmals durch Xhemail Rulani weiter auf 4:1. Xhemail Rulani traf per Elfmeter. Valon Ahmetaj verkürzte in der 38. Minute den Rückstand von Würenlingen auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für Würenlingen fiel nur neun Minuten später. Erfolgreich war erneut Valon Ahmetaj. In der 83. Minute erhöhte Ahmet Sarican auf 5:3 für Spreitenbach.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Spreitenbach erhielten Alessandro Pierro (67.), Enes Bunjaku (70.) und Remo Ducret (77.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Würenlingen für Domenique Thiel (49.), Lucas Coutinho Caldas (56.) und Nick Hartmann (77.).

Die Tabellensituation bleibt für Spreitenbach unverändert. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 8. Spreitenbach hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Spreitenbach geht es daheim gegen FC Mutschellen 2 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Würenlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 10. Würenlingen hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Würenlingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Tägerig (Platz 11) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Juni (20.15 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Spreitenbach 3:5 (3:4) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 6. Xhemail Rulani 0:1. 11. Arianit Bytyqi 0:2. 17. Xhemail Rulani 0:3. 19. Domenique Thiel 1:3. 22. Xhemail Rulani (Penalty) 1:4.38. Valon Ahmetaj 2:4. 47. Valon Ahmetaj 3:4. 83. Ahmet Sarican 3:5. – Würenlingen: Adrian Hartmann, Nick Hartmann, Lucas Coutinho Caldas, Kevin Häuselmann, Lian Nyffenegger, Domenique Thiel, Carlos Manuel Pereira Da Silva, Marco Takac, Valon Ahmetaj, Luis Künzi, Michael De Sousa Reis. – Spreitenbach: Pietro Audia, Alessandro Pierro, Iulian Adelin David, Angelo Gerber, Arianit Bytyqi, Francesco Procopio, Enes Bunjaku, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Alemin Isaki, Burim Lufi. – Verwarnungen: 49. Domenique Thiel, 56. Lucas Coutinho Caldas, 67. Alessandro Pierro, 70. Enes Bunjaku, 77. Nick Hartmann, 77. Remo Ducret.

