4. Liga, Gruppe 4 Würenlos stolpert gegen Muri Muri hat am Sonntag gegen Würenlos die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 4:2.

Das Skore eröffnete Christian Schaad in der 3. Minute. Er traf für Muri zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 26. Minute, als Kastriot Haliti für Würenlos traf. In der 41. Minute gelang Elias Alhassan der Führungstreffer zum 2:1 für Würenlos.

Zum Ausgleich für Muri traf Jonathan End in der 51. Minute. In der 71. Minute war es an Christian Schaad, Muri 3:2 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Brayen Rosario Silva Galati in der 84. Minute. Er traf zum 4:2 für Muri.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Würenlos erhielten Timotheo Calderone (74.) und Marko Milosavac (77.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Muri, nämlich für Christian Schaad (77.).

Muri rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 11. Muri hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muri siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Muri wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team FC Suryoye Wasserschloss, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Für Würenlos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 2. Würenlos hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren. Würenlos verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Würenlos zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Frick 3. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: FC Muri 2a - SV Würenlos 4:2 (1:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 3. Christian Schaad 1:0. 26. Kastriot Haliti 1:1. 41. Elias Alhassan 1:2. 51. Jonathan End 2:2. 71. Christian Schaad 3:2. 84. Brayen Rosario Silva Galati 4:2. – Muri: Arian Coma, Michael Spielmann, Leonit Shabani, Diogo Correia Borges, Christian Schaad, Endri Nuredini, Fabian Nikaj, Florent Dinaj, Jonathan End, Hakan Brunner, Nils Bruckhoff. – Würenlos: Krisana Gräni, Mario Mazzonna, Mefail Emini, Reto Schlatter, Luca Calderone, Alban Hotnjani, Shpëtim Ajredini, Kastriot Haliti, Kader Mahamed Kabdid, Elias Alhassan, Eronit Haliti. – Verwarnungen: 74. Timotheo Calderone, 77. Christian Schaad, 77. Marko Milosavac.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2022 00:49 Uhr.

