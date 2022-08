4. Liga, Gruppe 4 Würenlos siegt gegen Brugg Sieg für Würenlos: Gegen Brugg gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Shkumbin Ajredini für Würenlos. In der 44. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 48. Minute brachte Kader Mahamed Kabdid Würenlos mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mike Schönauer sorgte in der 60. Minute für Brugg für den Anschlusstreffer zum 1:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Timotheo Calderone in der 73. Minute. Er traf zum 3:1 für Würenlos.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Würenlos für Joris Engelfried (70.) und Shkumbin Ajredini (75.). Eine Verwarnung gab es für Brugg, nämlich für Besar Hetemi (88.).

Würenlos liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Würenlos in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Turgi 2. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Brugg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Als nächstes trifft Brugg in einem Heimspiel mit FC Wettingen 2 (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 28. August statt (14.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: SV Würenlos - FC Brugg 2 3:1 (1:0) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 44. Shkumbin Ajredini 1:0. 48. Kader Mahamed Kabdid 2:0. 60. Mike Schönauer 2:1. 73. Timotheo Calderone 3:1. – Würenlos: Krisana Gräni, Severin Berli, Mefail Emini, Marko Milosavac, Luca Calderone, Shkumbin Ajredini, Shpëtim Ajredini, Alban Hotnjani, Elias Alhassan, Kader Mahamed Kabdid, Leonit Ajredini. – Brugg: Fabian Müller, Joel Meyer, Luan Cerimi, Vladimir Videnovic, Bojan Nikleski, Rinhard Dushaj, Besar Hetemi, Redon Maliqi, Rolandas Ivanauskas, Tomoya Killer, Blend Mahalla. – Verwarnungen: 70. Joris Engelfried, 75. Shkumbin Ajredini, 88. Besar Hetemi.

