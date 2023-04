4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Würenlos gewinnt deutlich gegen Merenschwand Würenlos behielt im Spiel gegen Merenschwand am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

In der 11. Minute schoss Shpëtim Ajredini Würenlos mittels Elfmeter in Führung (1:0). Würenlos baute die Führung in der 34. Minute (Jasin Pasoski) weiter aus (2:0). Loris Dibrani schoss das 3:0 (78. Minute) für Würenlos und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Würenlos erhielten Nayel Abdelhaq (5.) und Argetim Dzelili (91.) eine gelbe Karte. Merenschwand behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Nach dem ersten Spiel steht Würenlos auf dem dritten Rang. Auf Würenlos wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Leibstadt, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Donnerstag (6. April) statt (20.15 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

In der Tabelle steht Merenschwand nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Für Merenschwand geht es in einem Heimspiel gegen FC Villmergen 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: SV Würenlos - FC Merenschwand 1b 3:0 (2:0) - Wisacher, Regensdorf – Tore: 11. Shpëtim Ajredini (Penalty) 1:0.34. Jasin Pasoski 2:0. 78. Loris Dibrani 3:0. – Würenlos: Marko Milosavac, Severin Berli, Nayel Abdelhaq, Mario Mazzonna, Shkumbin Ajredini, Joris Engelfried, Shpëtim Ajredini, Reto Schlatter, Loris Dibrani, Yannic Güller, Jasin Pasoski. – Merenschwand: Robin Schoch, Christian Marra, Ivo Aeberhard, Michele Schmid, Patrick Stettler, Alex Marra, Miguel Maineri, Silvan Mattig, Raphael Glöckler, Samuel Gaspers, Andrin Tischhauser. – Verwarnungen: 5. Nayel Abdelhaq, 91. Argetim Dzelili.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 19:29 Uhr.