3. Liga, Gruppe 2 Würenlos beendet Niederlagenserie gegen Döttingen Gegen Döttingen gewinnt Würenlos am Freitag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 4:2.

Das Skore eröffnete Samuel Jäger in der 12. Minute. Er traf für Würenlos zum 1:0. Gleichstand war in der 52. Minute hergestellt: Davide Giaccone traf für Döttingen. Der gleiche Davide Giaccone war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Döttingen verantwortlich. Er traf erneut in der 70. Spielminute.

Gleichstand war in der 73. Minute hergestellt: Kastriot Haliti traf für Würenlos. Dominik Kieser schoss Würenlos in der 80. Minute zur 3:2-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tim Mathys in der 87. Minute. Er traf zum 4:2 für Würenlos.

Bei Döttingen erhielten Davide Giaccone (55.), Severin Stutz (75.) und Qendrim Aliaj (90.) eine gelbe Karte. Bei Würenlos erhielten Tim Mathys (49.) und Shpëtim Ajredini (55.) eine gelbe Karte.

Dass Würenlos gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 19 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Würenlos die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Döttingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 89 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.7 Toren pro Match (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Würenlos nicht verändert. 14 Punkte bedeuten Rang 13. Würenlos hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Würenlingen 1 kriegt es Würenlos im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Döttingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Döttingen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem achtplatzierten FC Bremgarten 1 kriegt es Döttingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Döttingen - SV Würenlos 1 2:4 (0:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 12. Samuel Jäger 0:1. 52. Davide Giaccone 1:1. 70. Davide Giaccone 2:1. 73. Kastriot Haliti 2:2. 80. Dominik Kieser 2:3. 87. Tim Mathys 2:4. – Döttingen: Amel Mesic, Severin Stutz, Salvatore Sunzeri, Asllan Tafaj, Alessandro Russo, Giordan Sunzeri, Carlos Junior Spica Da Cunha, Kevin Keller, Jaime Keller, Davide Giaccone, Qendrim Aliaj. – Würenlos: Tim Sauter, Marko Milosavac, Alban Hotnjani, Reto Schlatter, Mario Mazzonna, Shpëtim Ajredini, Nelson Vaz Da Costa, Elias Alhassan, Samuel Jäger, Kader Mahamed Kabdid, Tim Mathys. – Verwarnungen: 49. Tim Mathys, 55. Davide Giaccone, 55. Shpëtim Ajredini, 75. Severin Stutz, 90. Qendrim Aliaj.

