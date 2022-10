3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen und Tägerig spielen unentschieden Im Spiel zwischen Würenlingen und Tägerig gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Würenlingen die Führung. Torschütze in der 10. Minute war Marco Takac. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 16. Minute traf Francisco José Henriques Alves Frade für Tägerig.

Bei Tägerig sah Francesco Zanatta (30.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Francisco José Henriques Alves Frade (58.) und André Marques Raposo (89.). Bei Würenlingen erhielten Alessandro Sagona (28.) und Luis Künzi (57.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Würenlingen einen Sprung in der Tabelle.

Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 8.

Es macht einen Platz gut.

Würenlingen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Würenlingen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Turgi. Zu diesem Spiel kommt es am 24. März (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Tägerig hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Tägerig trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Mutschellen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März ( Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Tägerig 1:1 (1:1) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 10. Marco Takac 1:0. 16. Francisco José Henriques Alves Frade 1:1. – Würenlingen: Loris Pinto, Blagoja Tanaskoski, Kevin Häuselmann, Luis Künzi, Marc Thurnherr, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Domenique Thiel, Marcel Kramp, Alessandro Sagona, Marco Takac. – Tägerig: Alessandro Locatelli, Marcel Hilpert, Rafael Annen, Moreno Zanatta, Raphael Zehnder, Francisco José Henriques Alves Frade, Michael Truniger, Francesco Zanatta, Besian Rushiti, Pascal Meyer, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: 28. Alessandro Sagona, 57. Luis Künzi, 58. Francisco José Henriques Alves Frade, 89. André Marques Raposo – Ausschluss: 30. Francesco Zanatta.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 30.10.2022 00:09 Uhr.

