3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen stolpert gegen Erlinsbach Überraschender Sieg für Erlinsbach: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Würenlingen (5. Rang) auswärts 4:2 geschlagen. Zugleich war es für Erlinsbach im neunten Spiel der erste Sieg der Saison.

Das erste Tor der Partie erzielte Emre Saglam für Erlinsbach. In der 19. Minute traf er zum 1:0. In der 38. Minute traf Emre Saglam bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Erlinsbach. Erlinsbach erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Angelo Cannata weiter auf 3:0.

Erlinsbach erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Dominique May weiter auf 4:0. In der 72. Minute verkleinerte Marco Takac den Rückstand von Würenlingen auf 1:4. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Den Rückstand für Würenlingen verkleinerte der gleiche Marco Takac nur neun Minuten später auf 2:4. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Alessio Amodio (32.) und Setshi Toni (80.). Eine Verwarnung gab es für Würenlingen, nämlich für Besnik Bajraj (24.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Erlinsbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Erlinsbach die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Erlinsbach verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Vier Punkte bedeuten Rang 14. Der erste Sieg der Saison für Erlinsbach folgt nach sieben Niederlagen und einem Unentschieden.

Erlinsbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Mutschellen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Mit der Niederlage rückt Würenlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 6. Würenlingen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Würenlingen wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Küttigen 1a, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (5. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Erlinsbach 1b 2:4 (0:3) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 19. Emre Saglam 0:1. 38. Emre Saglam 0:2. 40. Angelo Cannata 0:3. 55. Dominique May 0:4. 72. Marco Takac (Penalty) 1:4.81. Marco Takac (Penalty) 2:4. – Würenlingen: Marino Miotti, Kevin Häuselmann, Erzon Behluli, Besnik Bajraj, Dimitri Schneider, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Domenique Thiel, Marcel Kramp, Marco Takac, Igor Rafal Freitas. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Loris Rüedi, Alessio Amodio, Setshi Toni, Gerard Toni, Angelo Cannata, Samuele Zacheo, Evrim Saglam, Daniss Mujanovic, Emre Saglam, Dominique May. – Verwarnungen: 24. Besnik Bajraj, 32. Alessio Amodio, 80. Setshi Toni.

