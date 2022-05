3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen setzt Siegesserie auch gegen Bremgarten fort Würenlingen setzt seine Siegesserie auch gegen Bremgarten fort. Das 2:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Nach torlosen 74 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das Skore eröffnete Marco Takac in der 74. Minute. Er traf für Würenlingen zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Mit seinem Tor in der 78. Minute brachte Muhamet Behluli Würenlingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der Schlussphase kam Bremgarten noch auf 1:2 heran. Joël Wirth war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marcel Kramp von Würenlingen erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Würenlingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Würenlingen hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Würenlingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Mutschellen 2 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Nach der Niederlage büsst Bremgarten zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 32 Punkten auf Rang 8. Bremgarten hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Bremgarten tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Frick 1a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Würenlingen 1 - FC Bremgarten 1 2:1 (0:0) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 74. Marco Takac (Penalty) 1:0.78. Muhamet Behluli 2:0. 86. Joël Wirth 2:1. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Marcel Kramp, Erzon Behluli, Marc Thurnherr, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Alessandro Sagona, Ali Ekber Topal, Haki Hajdini, Paulo Arias. – Bremgarten: Fabio Russo, Burim Zeqiraj, Almir Pnishi, Nicola Sauter, Sven Wertli, Halil Hoxhaj, Faik Pnishi, Timo Jenni, Kevin Sabato, Blerim Pnishi, Ivan Bogdanovic. – Verwarnungen: 76. Marcel Kramp.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 19:55 Uhr.