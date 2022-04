3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen mit drei Punkten auswärts gegen Muri – Alessandro Sagona als Matchwinner Sieg für Würenlingen: Gegen Muri gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Würenlingen gelang Alessandro Sagona in der 80. Minute. In der 39. Minute hatte Paulo Arias Würenlingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Muri fiel in der 53. Minute durch Yves Furrer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri erhielten Mathis Stutz (90.) und Nicolas Stierli (92.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Würenlingen erhielt: Marcel Kramp (82.)

In der Abwehr gehört Würenlingen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Würenlingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 6. Würenlingen hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Würenlingen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Neuenhof 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 19. April statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Mit der Niederlage rückt Muri in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 12. Muri hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Villmergen 1 kriegt es Muri als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Muri 2 - FC Würenlingen 1 1:2 (0:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 39. Paulo Arias 0:1. 53. Yves Furrer 1:1. 80. Alessandro Sagona 1:2. – Muri: Nicolas Hofer, Michael Iloski, Luca Passerini, Mathis Stutz, Nelson Afulike, Rafael Freitas Ferreira, Nicolas Stierli, Kastriot Tafa, Yves Furrer, Christian Schaad, Chris Wiederkehr. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Noah Scharler, Erzon Behluli, Dimitri Schneider, Marc Thurnherr, Marcel Kramp, Muhamet Behluli, Haki Hajdini, Ali Ekber Topal, Paulo Arias, Marco Takac. – Verwarnungen: 82. Marcel Kramp, 90. Mathis Stutz, 92. Nicolas Stierli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 00:36 Uhr.