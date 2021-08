3. Liga, Gruppe 2 Würenlingen gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Mellingen Würenlingen siegt auswärts gegen Mellingen: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Andreas Etter für Mellingen. In der 14. Minute traf er zum 1:0. In der 20. Minute traf Luis Künzi für Würenlingen zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Meriton Shabani in der 39. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Würenlingen.

Das Eigentor von Diego Beerle (69. Minute) bedeutete die 3:1-Führung für Würenlingen. Meriton Shabani schoss das 4:1 (85. Minute) für Würenlingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Mellingen sah Diego Beerle (55.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Diego Beerle (47.), Pascal Gisi (70.) und David Huwiler (89.). Die einzige gelbe Karte bei Würenlingen erhielt: Dario Coleski (58.)

In der Tabelle steht Würenlingen nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Würenlingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Frick 1a. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

In der Tabelle steht Mellingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 13. Mellingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Mutschellen 2. Das Spiel findet am 28. August statt (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Mellingen 1 - FC Würenlingen 1 1:4 (1:2) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 14. Andreas Etter 1:0. 20. Luis Künzi 1:1. 39. Meriton Shabani 1:2. 69. Eigentor (Diego Beerle) 1:3.85. Meriton Shabani 1:4. – Mellingen: Patrick Ernst, Ronny Ingold, Philipp Müller, Nicolas Merkli, David Huwiler, Pascal Gisi, Diego Beerle, Rafael Müller, Fabian Gisi, Patrick Bätschmann, Andreas Etter. – Würenlingen: Marino Miotti, Kevin Bamberger, Marcel Kramp, Luis Künzi, Marc Thurnherr, Ali Ekber Topal, Alessandro Sagona, Meriton Shabani, Mike Burger, Stefan Wink, Dario Coleski. – Verwarnungen: 47. Diego Beerle, 58. Dario Coleski, 70. Pascal Gisi, 89. David Huwiler – Ausschluss: 55. Diego Beerle.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Neuenhof 1 - FC Villmergen 1 2:1, FC Mellingen 1 - FC Würenlingen 1 1:4

Tabelle: 1. FC Würenlingen 1 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Bremgarten 1 1/3 (4:3), 3. FC Wettingen 2 1/3 (5:1), 4. FC Frick 1a 1/3 (2:0), 5. FC Baden 1897 2 1/3 (6:0), 6. FC Kappelerhof 1/3 (2:1), 7. FC Neuenhof 1 2/3 (2:7), 8. SV Würenlos 1 1/1 (0:0), 9. FC Mutschellen 2 1/1 (0:0), 10. FC Döttingen 0/0 (0:0), 11. FC Tägerig 1 1/0 (1:5), 12. FC Muri 2 1/0 (1:2), 13. FC Mellingen 1 2/0 (4:8), 14. FC Villmergen 1 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2021 23:25 Uhr.