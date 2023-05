2. Liga AFV Wohlen und Suhr teilen sich Punkte Je ein Punkt für Wohlen und Suhr: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal ging Wohlen in Führung. Doch Suhr schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Dorde Komatovic, der in der 35. Minute für Wohlen zum 1:0 traf. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur sieben Minuten später traf Ahmet Ceker für Suhr zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Tom Vogel in der 53. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wohlen. Gleichstand stellte Michael Koch durch seinen Treffer für Suhr in der 76. Minute her.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Suhr sah Michael Koch (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Loris Desando (60.), Michael Koch (82.) und Sven Käser (93.). Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Dardan Pnishi (75.), Javi Gabathuler (85.) und Chris Wiederkehr (93.).

Keine Änderung in der Tabelle für Wohlen: Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 7. Wohlen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Wohlen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wettingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Mai (20.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 41 Punkten auf Rang 4. Suhr hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suhr zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Lenzburg. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Mai (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Suhr 2:2 (1:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 35. Dorde Komatovic 1:0. 42. Ahmet Ceker 1:1. 53. Tom Vogel 2:1. 76. Michael Koch 2:2. – Wohlen: Sandi Sulejmanagic, Javi Gabathuler, Alejandro Scheifele, Kenan Domazet, Dardan Pnishi, Gökdeniz Can, Nelson Afulike, Alessio Bochicchio, Dorde Komatovic, Gabriel Prenaj, Tom Vogel. – Suhr: Dominik Stutzer, Angelo Petralito, Gabriell Berisha, Loris Desando, Thomas Wernli, Michael Koch, Sven Käser, Rocco Costantino, Timo Klaus, Ahmet Ceker, Steve Ejims. – Verwarnungen: 60. Loris Desando, 75. Dardan Pnishi, 82. Michael Koch, 85. Javi Gabathuler, 93. Chris Wiederkehr, 93. Sven Käser – Ausschluss: 92. Michael Koch.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 04:57 Uhr.