2. Liga AFV Wohlen stolpert gegen Gontenschwil Überraschung bei Gontenschwil gegen Wohlen: Der Tabellenzwölfte (Gontenschwil) hat am Freitag auswärts den Tabellensechsten 3:1 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Vojan Cvijanovic für Gontenschwil. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 76. Minute, als Qendrim Aliti für Wohlen traf. Sandro Zürcher schoss Gontenschwil in der 78. Minute zur 2:1-Führung. Sandro Zürcher erzielte nur sechs Minuten später auch das 3:1 für Gontenschwil.

Bei Wohlen sah Kerem Kursun (57.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michael Rupp (53.) und Elvir Zukaj (54.). Bei Gontenschwil erhielten Dominic Hug (50.) und Stefan Fischer (87.) eine gelbe Karte.

Gontenschwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 12. Gontenschwil hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Gontenschwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach der Niederlage büsst Wohlen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 8. Wohlen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wohlen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Gontenschwil 1:3 (0:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 12. Vojan Cvijanovic 0:1. 76. Qendrim Aliti 1:1. 78. Sandro Zürcher 1:2. 84. Sandro Zürcher 1:3. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Elvir Zukaj, Joël Roth, Mattia Bochicchio, Michael Rupp, Dario Stadler, Kerem Kursun, Stiljan Gegaj, Klodi Ajdari, Qendrim Aliti, Egzon Nrecaj. – Gontenschwil: Kevin Walz, Dominic Hug, Oliver Emmenegger, Dany Bolliger, Stefan Fischer, Sandro Zürcher, Simon Hirt, Lino Zobrist, Peter Bolliger, Ivo Della Rossa, Vojan Cvijanovic. – Verwarnungen: 50. Dominic Hug, 53. Michael Rupp, 54. Elvir Zukaj, 87. Stefan Fischer – Ausschluss: 57. Kerem Kursun.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Gränichen - FC Lenzburg 0:4, FC Kölliken - FC Suhr 2:6, FC Sarmenstorf - FC Rothrist 3:2, FC Fislisbach - FC Oftringen 5:3, FC Mutschellen - FC Othmarsingen 0:0, FC Wohlen 2 - FC Gontenschwil 1:3, FC Niederwil - FC Wettingen 2:2

Tabelle: 1. FC Mutschellen 14 Spiele/28 Punkte (31:19). 2. FC Suhr 14/27 (45:24), 3. FC Wettingen 14/24 (29:24), 4. FC Niederwil 14/23 (32:29), 5. FC Fislisbach 14/22 (27:26), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 14/22 (39:24), 7. FC Sarmenstorf 14/21 (29:27), 8. FC Wohlen 2 14/20 (27:26), 9. FC Oftringen 14/18 (28:40), 10. FC Gränichen 14/17 (28:34), 11. FC Lenzburg 14/16 (20:23), 12. FC Gontenschwil 14/16 (27:26), 13. FC Kölliken 14/14 (31:44), 14. FC Othmarsingen 14/13 (24:43), 15. FC Rothrist 14/11 (21:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 23:54 Uhr.