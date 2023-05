Frauen 3. Liga Wohlen mit drei Punkten auswärts gegen Seengen Wohlen gewinnt am Samstag auswärts gegen Seengen 3:2.

Seengen ging zunächst in Führung, als Eglantina Ramadani-Shillova in der 3. Minute traf. Dann glich aber Martina Ngina (17.) für Wohlen aus. Devi Venema in der 41. Minute und Sandy Steinmann in der 81. Minute brachten Wohlen sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Seengen noch auf 2:3 heran. Nicole Streuli war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jessica Acklin von Wohlen erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

Wohlen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 1.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 25 Tore erzielte.

In der Regel kassiert Seengen nicht so viele Tore wie gegen Wohlen. Die total 15 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Wohlen nicht verändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Wohlen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FFC Zofingen (Platz 6). Das Spiel findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Für Seengen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 4. Für Seengen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Seengen verlor zudem erstmals zuhause.

Seengen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Brugg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (19.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: SC Seengen - FC Wohlen 2:3 (1:2) - Musterplatz, Seengen – Tore: 3. Eglantina Ramadani-Shillova 1:0. 17. Martina Ngina 1:1. 41. Devi Venema 1:2. 81. Sandy Steinmann 1:3. 88. Nicole Streuli 2:3. – Seengen: Kim Fischer, Stefanie Altwegg, Stefanie Michel, Fabienne Hauser, Jennifer Oertig, Céline Döbeli, Valérie Sandmeier, Riana Mass, Celia Holliger, Anisha Maria Mass, Eglantina Ramadani-Shillova. – Wohlen: Lara Bachmann, Nuria Ambrozzo, Jessica Acklin, Devi Venema, Maureen Füglistaler, Jasmin Hochstrasser, Vesa Ahmetaj, Alexandra Ruggle, Martina Ngina, Sandy Steinmann, Andrea Markovic. – Verwarnungen: 46. Jessica Acklin.

