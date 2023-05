2. Liga AFV Wohlen mit drei Punkten auswärts gegen Frick – Alessio Bochicchio als Matchwinner Sieg für Wohlen: Gegen Frick gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Wohlen gelang Alessio Bochicchio in der 61. Minute. In der 32. Minute hatte Kenan Domazet Wohlen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Frick fiel in der 35. Minute durch Thomas Keller.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Frick sah Raphael Leuthard (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Vuk Petrovic (78.), Durim Ibrahimi (84.) und Raphael Leuthard (91.). Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Eltion Shabani (34.), Gökdeniz Can (69.) und Gjon Komani (95.).

Wohlen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 7. Wohlen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wohlen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Suhr. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Nach der Niederlage büsst Frick einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 11. Frick hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Lenzburg kriegt es Frick als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Frick - FC Wohlen 2 1:2 (1:1) - Ebnet, Frick – Tore: 32. Kenan Domazet 0:1. 35. Thomas Keller (Penalty) 1:1.61. Alessio Bochicchio (Penalty) 1:2. – Frick: Elia Kasper, Sven Würgler, Valentin Schmid, Marco Boss, Alain Saner, Roger Herzog, Lars Weidmann, Raphael Leuthard, Gian Luca Venzin, Thomas Keller, Cyrill Vogel. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Eltion Shabani, Dardan Pnishi, Gökdeniz Can, Tarik Zukic, Nelson Afulike, Alessio Bochicchio, Kenan Domazet, Gabriel Prenaj, Marwan Chatar, Igor Gagulic. – Verwarnungen: 34. Eltion Shabani, 69. Gökdeniz Can, 78. Vuk Petrovic, 84. Durim Ibrahimi, 91. Raphael Leuthard, 95. Gjon Komani – Ausschluss: 95. Raphael Leuthard.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 04:12 Uhr.