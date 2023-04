2. Liga AFV Wohlen mit Auswärtssieg bei Brugg – Chris Wiederkehr entscheidet Spiel Sieg für Wohlen: Gegen Brugg gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Javi Gabathuler in der 7. Minute. Er traf für Wohlen zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 65. Minute zum Ausgleich für Brugg. Elias Grillo verwandelte erfolgreich. Wohlen ging in der 70. Minute 2:1 in Führung, als Noël Hottinger ins eigene Tor traf.

Brugg glich in der 79. Minute durch Malsor Osmani aus. Kurz vor Schluss, in der 80. Minute traf Chris Wiederkehr zum 3:2-Siegestreffer für Wohlen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Brugg. Bei Wohlen erhielten Altin Xhemaili (34.) und Gabriel Prenaj (49.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Brugg ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Wohlen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Wohlen hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Wohlen wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Baden 1897 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (5. April) statt (20.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Brugg hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Lenzburg kriegt es Brugg als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Brugg - FC Wohlen 2 2:3 (0:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 7. Javi Gabathuler 0:1. 65. Elias Grillo (Penalty) 1:1.70. Eigentor (Noël Hottinger) 1:2.79. Malsor Osmani 2:2. 80. Chris Wiederkehr 2:3. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Kristian Ndau, Stefan Jovanovic, Fabio Berz, Yannik Wiederkehr, Dylan Weidlich, Alexander Mayor, Yanis Ouslama, Malsor Osmani, Sven Schönenberger. – Wohlen: Altin Xhemaili, Alessio Bochicchio, Dardan Pnishi, Gökdeniz Can, Hugo Chabin, Eltion Shabani, Noel Romano, Nelson Afulike, Javi Gabathuler, Gabriel Prenaj, Tom Vogel. – Verwarnungen: 34. Altin Xhemaili, 45. Stefan Jovanovic, 49. Gabriel Prenaj, 59. Fabio Berz, 60. Kristian Ndau, 66. Elias Grillo, 87. Milijan Micic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2023 00:10 Uhr.