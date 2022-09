2. Liga AFV Wohlen lässt sich von Oftringen kein Bein stellen Wohlen holt gegen Oftringen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensiebte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-14. 5:0.

Das Tor von Matija Randjelovic in der 36. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Wohlen. Wohlen baute die Führung in der 56. Minute (Nermin Rogentin) weiter aus (2:0). Wohlen erhöhte in der 64. Minute seine Führung durch Gabriel Prenaj weiter auf 3:0.

Wohlen erhöhte in der 88. Minute seine Führung durch Sandi Sulejmanagic weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kenan Domazet in der 90. Minute, als er für Wohlen zum 5:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Matija Randjelovic (16.) und Gjon Komani (56.). Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Raffaele Roca (44.) und Mattia Marino (78.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.5 hat die Abwehr von Wohlen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 erzielten Toren Rang 6.

Die Abwehr von Oftringen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Wohlen von Rang 7 auf 3. Das Team hat acht Punkte. Für Wohlen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Wohlen gingen unentschieden aus.

Wohlen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. September) (20.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Unverändert liegt Oftringen auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Oftringen muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Oftringen zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem siebtplatzierten FC Sarmenstorf kriegt es Oftringen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. September) (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Oftringen - FC Wohlen 2 0:5 (0:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 36. Matija Randjelovic 0:1. 56. Nermin Rogentin 0:2. 64. Gabriel Prenaj 0:3. 88. Sandi Sulejmanagic 0:4. 90. Kenan Domazet 0:5. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Kevin Müller, Tihomir Djanesic, Alessio Murabito, Daniel Do Sul Almeida, Raffaele Roca, Marc Leuppi, Alessandro Anastasio, Zelimir Skopljak, Bojan Djuric, Fulvio Catricala. – Wohlen: Nils Reich, Younes Oussadit, Tom Vogel, Anto Franjic, Sandi Sulejmanagic, Matija Randjelovic, Nermin Rogentin, Dorde Komatovic, Noah Jappert, Petar Ivanov, Gjon Komani. – Verwarnungen: 16. Matija Randjelovic, 44. Raffaele Roca, 56. Gjon Komani, 78. Mattia Marino.

