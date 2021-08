3. Liga Wohlen holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Fislisbach Sieg für Wohlen: Gegen Fislisbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Andrea Markovic in der 41. Minute. Sie traf für Wohlen zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wohlen stellte Sandy Steinmann in Minute 65 her. Whitnae Dürr sorgte in der 68. Minute für Fislisbach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Andrea Markovic erhöhte in der 80. Minute zur 3:1-Führung für Wohlen. Wohlen erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Sandy Steinmann weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Céline Oser in der 86. Minute her, als sie für Fislisbach auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Diagneza Balaj von Wohlen erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Wohlen nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). Wohlen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Erlinsbach 2. Diese Begegnung findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Fislisbach liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Muri zu tun. Die Partie findet am 29. August statt (13.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Wohlen 1 2:4 (0:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 41. Andrea Markovic (Penalty) 0:1.65. Sandy Steinmann 0:2. 68. Whitnae Dürr 1:2. 80. Andrea Markovic 1:3. 83. Sandy Steinmann 1:4. 86. Céline Oser 2:4. – Fislisbach: Anina Meier, Thora Scheier, Manon Bohren, Nadine Mürner, Sina Burger, Lorena Takac, Beatrice Frei, Céline Oser, Tabea Treichler, Anna Maria Huwyler, Muriel Buck. – Wohlen: Lara Bachmann, Isabelle Räss, Sabrina Schmid, Jessica Acklin, Nuria Ambrozzo, Meret Stauber, Katarina Miljkovic, Vesa Ahmetaj, Meryl Blanc, Andrea Markovic, Maureen Füglistaler. – Verwarnungen: 45. Diagneza Balaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Beinwil am See - SC Seengen 3:0, FC Erlinsbach 2 - FC Lenzburg 0:0, FC Mutschellen - FC Muri 3:1, FC Fislisbach - FC Wohlen 1 2:4

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (8:0). 2. FC Mutschellen 2/6 (7:1), 3. SC Seengen 2/3 (5:3), 4. FC Fislisbach 2/3 (7:6), 5. FC Muri 2/3 (4:3), 6. FC Beinwil am See 2/3 (3:3), 7. FC Wohlen 1 2/3 (4:6), 8. FC Lenzburg 2/1 (2:5), 9. FC Erlinsbach 2 2/1 (0:5), 10. FC Turgi 2/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 12:21 Uhr.