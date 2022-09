Frauen 3. Liga Wohlen holt sich drei Punkte gegen Seengen Wohlen behielt im Spiel gegen Seengen am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Maureen Füglistaler für Wohlen. In der 11. Minute traf sie zum 1:0. Vesa Ahmetaj sorgte in der 14. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wohlen. Der Anschlusstreffer für Seengen zum 1:2 kam in der 24. Minute. Verantwortlich dafür war Valérie Sandmeier. In der 61. Minute schoss Vesa Ahmetaj Wohlen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Wohlen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 12 Tore erzielte.

In der Regel kassiert Seengen nicht so viele Tore wie gegen Wohlen. Durchschnittlich muss die Defensive 0.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Wohlen verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Wohlen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wohlen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Niederlenz an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 17. September statt (19.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

In der Tabelle verliert Seengen Plätze und zwar von Rang 3 auf 4. Das Team hat fünf Punkte. Seengen hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Brugg. Das Spiel findet am 14. September statt (20.15 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Wohlen - SC Seengen 3:1 (2:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 11. Maureen Füglistaler 1:0. 14. Vesa Ahmetaj 2:0. 24. Valérie Sandmeier 2:1. 61. Vesa Ahmetaj (Penalty) 3:1. – Wohlen: Lara Bachmann, Devi Venema, Jasmin Hochstrasser, Jessica Acklin, Nuria Ambrozzo, Celeste Blanc, Vesa Ahmetaj, Maureen Füglistaler, Katarina Miljkovic, Meryl Blanc, Sandy Steinmann. – Seengen: Eva Bruderer, Celia Holliger, Corinne Dössegger, Stefanie Michel, Kim Fischer, Lorena Dössegger, Céline Döbeli, Nicole Streuli, Rebekka Rodel, Isabel Müller, Valérie Sandmeier. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

