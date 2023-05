Frauen 3. Liga Wohlen gewinnt deutlich gegen FFC Zofingen Wohlen behielt im Spiel gegen FFC Zofingen am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:1.

Schon früh setzte Wohlen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 17. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Wohlen noch auf 5:1.

FFC Zofingen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 44. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützinnen für Wohlen waren: Sandy Steinmann (2 Treffer), Martina Ngina (2 Treffer) und Meret Stauber (1 Treffer). Einzige Torschützin für FFC Zofingen war: Alessia Tushi (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Wohlen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 30 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match.

Die Abwehr von FFC Zofingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Wohlen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 24 Punkte bedeuten Rang 3. Für Wohlen ist es der zweite Sieg in Serie.

Wohlen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Villmergen (Rang 9). Das Spiel findet am 28. Mai statt (14.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für FFC Zofingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Für FFC Zofingen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

FFC Zofingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Erlinsbach 2 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (14. Mai) statt (17.30 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FFC Zofingen - FC Wohlen 1:5 (1:3) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 17. Sandy Steinmann 0:1. 28. Sandy Steinmann 0:2. 31. Martina Ngina 0:3. 44. Alessia Tushi 1:3. 57. Martina Ngina 1:4. 81. Meret Stauber 1:5. – FFC Zofingen: Cassandra Kreuzarek, Imke Vaessen, Lara Schlatter, Elena Brantschen, Alessia Tushi, Joanna Joss, Lina Mathys, Leila Tushi, Hannah-Karise Zimmermann, Samenta Krasniqi, Tamara Bohnenblust. – Wohlen: Lara Bachmann, Isabelle Räss, Nuria Ambrozzo, Viviana Passerini, Maureen Füglistaler, Meret Stauber, Melanie Geiger, Jasmin Hochstrasser, Alexandra Ruggle, Martina Ngina, Sandy Steinmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

