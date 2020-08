Wohlen erspielt sich in der dritten Runde einen 3:0-Sieg gegen die U21 des FC Luzern

Die Wohler kommen nur schleppend die Partie. Luzern nimmt die Freiämter in die Flügelzange und drängt diese so in die Defensive, die heute äusserst jung, dafür aber auch äusserst stabil daherkommt. Die jungen Pfister, Waser und Künzli zeigen eine saubere Leistung und lassen nur wenige Chancen zu. Die wenigen Abschlüsse, die es durch die Defensivreihe schaffen, werden vom erneut starken Olivier Joos im Tor des FC Wohlen neutralisiert.

Dennoch haben die Luzerner deutliches Oberwasser in der ersten Hälft, die trotzdem der FC Wohlen für sich entscheidet. In der 28. Minute bekommen die Wohler einen Penalty zugesprochen. Nutzniesser ist Vilson Doda, der FCL-Goalie Radtke stilecht verlädt.