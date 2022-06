2. Liga AFV Wohlen bezwingt auswärts Wettingen Sieg für Wohlen: Gegen Wettingen gewinnt das Team am Dienstag auswärts 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Isni Zekiri für Wohlen. In der 28. Minute traf er zum 1:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Isni Zekiri für Wohlen auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten. Wohlen erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Dominic Philips weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Jacopo Canzian in der 71. Minute für Wettingen auf 1:3.

Bei Wettingen sah Raoul Canzian (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ekrem Alili (32.), Alnord Feta (81.) und Stefano Imbrogno (84.). Wohlen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation hat sich für Wohlen nicht verändert. Mit 51 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Wohlen hat bisher 16mal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Menzo Reinach (Rang 11). Das Spiel findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Mit der Niederlage rückt Wettingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 40 Punkten neu Platz 10. Für Wettingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Oftringen (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (4. Juni) (17.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Wettingen - FC Wohlen 2 1:3 (0:3) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 28. Isni Zekiri 0:1. 30. Isni Zekiri 0:2. 42. Dominic Philips 0:3. 71. Jacopo Canzian 1:3. – Wettingen: Roman Heiniger, Stefano Imbrogno, Alnord Feta, Ivan Talarico, Emanuel Iuliano, Almedin Qerimi, Kevin Bamberger, Albion Veliu, Giulian Hard, Jacopo Canzian, Raoul Canzian. – Wohlen: Robin Brun, Martim Patricio Cardoso, Genti Ajdari, Luka Juric, Sandi Sulejmanagic, Kerem Kursun, Liburn Zhara, Younes Oussadit, Matija Randjelovic, Dominic Philips, Isni Zekiri. – Verwarnungen: 32. Ekrem Alili, 81. Alnord Feta, 84. Stefano Imbrogno – Ausschluss: 89. Raoul Canzian.

