2. Liga AFV Wohlen bezwingt auswärts Sarmenstorf – Javi Gabathuler trifft spät zum Sieg Sieg für Wohlen: Gegen Sarmenstorf gewinnt das Team am Samstag auswärts 1:0.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Das 1:0 erzielte Javi Gabathuler in der 86. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wohlen, Alessio Bochicchio (91.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Sarmenstorf, nämlich für Marco Stutz (79.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wohlen. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Wohlen hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 4). Die Partie findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 5. Für Sarmenstorf war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Sarmenstorf tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Wohlen 2 0:1 (0:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tor: 86. Javi Gabathuler 0:1. – Sarmenstorf: Elias Probst, Pascal Lindenmann, Fabian Burkard, Markus Wyss, Michael Iloski, Fabian Winkler, Denis Dubler, Jonas Furrer, Nico Gautschi, Michael Rupp, Raphael Buchmann. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Alessio Bochicchio, Dardan Pnishi, Gökdeniz Can, Eltion Shabani, Noel Romano, Dorde Komatovic, Nelson Afulike, Sergio Casale, Javi Gabathuler, Tom Vogel. – Verwarnungen: 79. Marco Stutz, 91. Alessio Bochicchio.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 03:58 Uhr.