4. Liga, Gruppe 4 Windisch siegt im Auftaktspiel gegen Wettingen Zum Saisonauftakt gewinnt Windisch zuhause gegen Wettingen 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Wettingen: Silvio Mittler brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Jejuan Kunjrini glich in der 28. Minute für Windisch aus. Es hiess 1:1. Fabian Lleshaj brachte Windisch 2:1 in Führung (43. Minute).

Mit einem weiteren Tor erhöhte Fabian Lleshaj für Windisch auf 3:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten. In der 66. Minute gelang Wettingen (Massimo Montalto) der Anschlusstreffer (2:3). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luan Wengi in der 80. Minute. Er traf zum 4:2 für Windisch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Windisch für Sinthuyan Ravindrarajah (59.) und Burim Ramadani (88.). Die einzige gelbe Karte bei Wettingen erhielt: Luis Da Costa (47.)

In der Tabelle steht Windisch nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Für Windisch geht es auf fremdem Terrain gegen FC Fislisbach 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Nach dem ersten Spiel steht Wettingen auf dem zwölften Rang. Wettingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Leibstadt (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 19. August statt (20.15 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Wettingen 2 4:2 (3:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 13. Silvio Mittler (Penalty) 0:1.28. Jejuan Kunjrini 1:1. 43. Fabian Lleshaj 2:1. 45. Fabian Lleshaj 3:1. 66. Massimo Montalto 3:2. 80. Luan Wengi 4:2. – Windisch: Dario Accardi, Anselme Ouattara, Aziz Türkoglu, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Sabarees Chandran, Fitim Skenderi, Eduard Lleshaj, Rejuan Kunjrini, Fabian Lleshaj, Jejuan Kunjrini. – Wettingen: Lars Ostermann, Robin Fischer, Lorenzo Cortese, Noel Baumann, Jannis Ramp, Daniel Vogt, Görkem Köse, Till Käser, Luis Da Costa, Massimo Montalto, Silvio Mittler. – Verwarnungen: 47. Luis Da Costa, 59. Sinthuyan Ravindrarajah, 88. Burim Ramadani.

