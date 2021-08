4. Liga, Gruppe 2 Wiederum drei Punkte für Villmergen bei Sieg gegen Gontenschwil Das 4:1 auswärts gegen Gontenschwil ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Villmergen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Sidler für Villmergen. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Villmergen baute die Führung in der 44. Minute (Mattia Lo Iudice) weiter aus (2:0). Matteo Thaler baute in der 70. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0).

Villmergen erhöhte in der 81. Minute seine Führung durch Manuel Weber weiter auf 4:0. In der 85. Minute sorgte Erjon Hulaj noch für Resultatkosmetik für Gontenschwil. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Janick Dätwyler (21.) und Flavio Gautschi (43.). Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Dominic Palmieri (90.).

Villmergen steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Villmergen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Erlinsbach 2. Das Spiel findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

In der Tabelle steht Gontenschwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 14 (null Punkte). Für Gontenschwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Türkiyemspor 1 weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Villmergen 2a 1:4 (0:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 3. Marco Sidler 0:1. 44. Mattia Lo Iudice 0:2. 70. Matteo Thaler 0:3. 81. Manuel Weber 0:4. 85. Erjon Hulaj 1:4. – Gontenschwil: Benjamin Lehner, Ryan Jordi, Matej Lovrinovic, Flavio Gautschi, Aleksandar Zarkovic, Jon Mendez, Arian Dzemaili, Jonah Maurer, Yanik Kunz, Diego de Faveri, Gabriel Josipovic. – Villmergen: Raffael Wälti, Sven Fischbach, Matteo Thaler, Sven Meier, Liridon Rexhepi, Mattia Lo Iudice, Patrick Troxler, Patrick Locher, Dario Innella, Yannik Roth, Marco Sidler. – Verwarnungen: 21. Janick Dätwyler, 43. Flavio Gautschi, 90. Dominic Palmieri.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a - FC Buchs 2 1:2, FC Erlinsbach 2 - SC Seengen 1 4:3, FC Gontenschwil 2 - FC Villmergen 2a 1:4

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Buchs 2 2/4 (2:1), 3. FC Rupperswil 2 1/3 (5:3), 4. FC Ataspor 1/3 (3:1), 5. SC Seengen 1 2/3 (8:5), 6. FC Seon 2 2/3 (6:6), 7. FC Erlinsbach 2 2/3 (5:6), 8. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 2/3 (4:4), 9. FC Niederlenz 1 1/1 (0:0), 10. FC Menzo Reinach 2 0/0 (0:0), 11. FC Sarmenstorf 2a 1/0 (1:3), 12. FC Türkiyemspor 1 1/0 (2:3), 13. FC Kölliken 2b 1/0 (0:2), 14. FC Gontenschwil 2 2/0 (2:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:22 Uhr.