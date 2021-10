2. Liga AFV Wettingen sorgt bei Suhr für Überraschung – Siegesserie von Suhr gebrochen Überraschender Sieg für Wettingen: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Suhr (5. Rang) zuhause 4:2 geschlagen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wettingen: Alnord Feta brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Jacopo Canzian erhöhte in der 51. Minute zur 2:0-Führung für Wettingen. Arigon Dulaku baute in der 53. Minute die Führung für Wettingen weiter aus (3:0).

Jacopo Canzian baute in der 55. Minute die Führung für Wettingen weiter aus (4:0). In der 57. Minute verkleinerte Goran Antic den Rückstand von Suhr auf 1:4. der gleiche Goran Antic verkürzte acht Minuten später für Suhr auf 2:4.

Bei Suhr erhielten Fatlum Zeqiraj (24.), Emir Sinanovic (66.) und Dominik Stutzer (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wettingen erhielt: Albion Veliu (63.)

Mit dem Sieg rückt Wettingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 10. Wettingen hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Wettingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Wohlen 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (19.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Suhr hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Suhr geht es zuhause gegen FC Menzo Reinach (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Freitag (22. Oktober) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Wettingen - FC Suhr 4:2 (1:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 20. Alnord Feta 1:0. 51. Jacopo Canzian 2:0. 53. Arigon Dulaku 3:0. 55. Jacopo Canzian 4:0. 57. Goran Antic 4:1. 65. Goran Antic 4:2. – Wettingen: Roman Heiniger, Stefano Imbrogno, Ivan Talarico, Emanuel Iuliano, Nicola Minikus, Alnord Feta, Arigon Dulaku, Albion Veliu, Jan Lanz, Boris Dabic, Jacopo Canzian. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Gabriell Berisha, Loris Desando, Mirza Lasic, Davut Bektas, Ahmet Ceker, Emir Sinanovic, Fatlum Zeqiraj, Sven Käser, Tomislav Bajo. – Verwarnungen: 24. Fatlum Zeqiraj, 63. Albion Veliu, 66. Emir Sinanovic, 89. Dominik Stutzer.

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 11 Spiele/27 Punkte (34:11). 2. FC Windisch 12/25 (35:18), 3. FC Wohlen 2 12/23 (25:18), 4. FC Brugg 12/23 (23:19), 5. FC Suhr 11/22 (28:19), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 12/21 (26:22), 7. FC Menzo Reinach 12/19 (24:25), 8. FC Oftringen 12/18 (39:29), 9. FC Lenzburg 12/17 (20:18), 10. FC Wettingen 12/16 (32:25), 11. FC Fislisbach 12/14 (23:24), 12. FC Gontenschwil 12/11 (20:30), 13. FC Kölliken 12/10 (23:42), 14. FC Küttigen 12/8 (22:32), 15. FC Niederwil 12/8 (17:39), 16. FC Gränichen 12/6 (11:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 08:55 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti