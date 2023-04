2. Liga AFV Wettingen setzt Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort – Boris Dabic mit Siegtor Wettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort. Das 1:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 30. Minute schoss Boris Dabic das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Liloia von Schönenwerd-Niedergösgen erhielt in der 47. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Total liess das Team 11 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.7 Toren pro Spiel (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wettingen. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 2. Für Wettingen ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Wettingen auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Oftringen. Diese Begegnung findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (5. April) statt (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Wettingen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:0 (1:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tor: 30. Boris Dabic 1:0. – Wettingen: Roman Heiniger, Dario Theiler, Radovan Radevic, Nicola Minikus, Brando Canzian, Dennis Miolo, Hakan Sinani, Davide Caforio, Jair Jorge Baltazar Jacinto, Edonis Shabani, Boris Dabic. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Dominik Nünlist, Raphael Malundama, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Michal Kreva, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Mario Simic, Alessandro Grimaldi. – Verwarnungen: 47. Fabio Liloia.

