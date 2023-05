4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Wettingen lässt sich von Muri kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Wettingen am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Muri gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen.

(chm)

Das Skore eröffnete Dimitri Etterlin in der 2. Minute. Er traf für Muri zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Jan Käser für Wettingen traf. Nikola Milosavljevic brachte Wettingen 2:1 in Führung (46. Minute).

Jan Käser sorgte in der 61. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Wettingen. Görkem Köse schoss das 4:1 (72. Minute) für Wettingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri erhielten David Meyer (47.) und Dario Engel (72.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wettingen erhielt: Robin Fischer (46.)

Dass Wettingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Wettingen durchschnittlich 3.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Muri ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 17 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 8).

Dank dem Sieg führt Wettingen neu die Tabelle an. Das Team hat nach sechs Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Wettingen bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SV Würenlos. Das Spiel findet am Dienstag (9. Mai) statt (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 10. Für Muri war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Muri spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Merenschwand 1b (Platz 12). Das Spiel findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Muri 2b - FC Wettingen 2 1:4 (1:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 2. Dimitri Etterlin 1:0. 20. Jan Käser 1:1. 46. Nikola Milosavljevic 1:2. 61. Jan Käser 1:3. 72. Görkem Köse (Penalty) 1:4. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Noah Köchli, Ivo Nietlispach, Dimitri Etterlin, Manuel Wild, Tobias Stutzer, Lars Widmer, Livio Feuchter. – Wettingen: Lars Ostermann, Robin Fischer, Noel Baumann, Jannis Ramp, Till Käser, Leandro Hagen, Luca Caforio, Luis Da Costa, Görkem Köse, Jan Käser, Nikola Milosavljevic. – Verwarnungen: 46. Robin Fischer, 47. David Meyer, 72. Dario Engel.

