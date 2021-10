2. Liga AFV

Jugendarbeit Aarau Zum Jubiläum wünscht sich Christoph Rohrer mutigere Jugendliche – und die Langeweile zurück

Die Jugendarbeit Aarau wurde vor zehn Jahren gegründet. Seit Anfang mit dabei ist Leiter Christoph Rohrer. Er erzählt, was sich in diesen zehn Jahren nicht verändert hat. Und was er sich für die Zukunft wünscht. Jugendliche zum Beispiel, die sich wieder trauen, den Kopf anzustossen. Und Langeweile.