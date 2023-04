4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Wettingen gewinnt klar gegen Döttingen – Dreifach-Torschütze Jan Käser Wettingen behielt im Spiel gegen Döttingen am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

Nikola Milosavljevic brachte Wettingen 1:0 in Führung (43. Minute). In der 50. Minute baute Jan Käser den Vorsprung für Wettingen auf zwei Tore aus (2:0). Der gleiche Jan Käser war auch für das 3:0 Wettingen verantwortlich.

Wettingen erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Amel Saipi weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Jan Käser, der in der 90. Minute die Führung für Wettingen auf 5:0 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jaime Keller von Döttingen erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Wettingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Als nächstes tritt Wettingen auswärts gegen das erstplatzierte Team SV Würenlos zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

In der Tabelle steht Döttingen nach dem dritten Spiel auf Rang 12. Mit dem sechstplatzierten FC Bünz-Maiengrün kriegt es Döttingen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Döttingen 5:0 (1:0) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 43. Nikola Milosavljevic 1:0. 50. Jan Käser 2:0. 69. Jan Käser 3:0. 87. Amel Saipi 4:0. 90. Jan Käser 5:0. – Wettingen: Jovi Phan, Robin Fischer, Ali Oruclar, Emanuel Iuliano, Jannis Ramp, Görkem Köse, Noel Baumann, Till Käser, Leandro Hagen, Nikola Milosavljevic, Jan Käser. – Döttingen: Raphael Haubensak, Adrian Valiselos Gomes, Jaime Keller, Salvatore Sunzeri, Atakan Özkaner, Salvatore La Marca, Besmir Suka, Kevin Keller, Giordan Sunzeri, Guilherme Gomes Pedro, Carlos Junior Spica Da Cunha. – Verwarnungen: 43. Jaime Keller.

