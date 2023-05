4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Wettingen gewinnt deutlich gegen Villmergen Wettingen behielt im Spiel gegen Villmergen am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Den Grundstein für den Sieg legte Wettingen mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Luca Caforio in der 61. Minute erfolgreich, dann traf Till Käser acht Minuten später zum 2:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Ali Catalkaya, der in der 86. Minute die Führung für Wettingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Danny Silva Pinto von Villmergen erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Dass Wettingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zehn Spielen hat Wettingen durchschnittlich 3.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Villmergen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Keine Änderung in der Tabelle für Wettingen: 21 Punkte bedeuten Rang 3. Für Wettingen ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Wettingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Nach der Niederlage büsst Villmergen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 11. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Villmergen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Muri 2b (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Wettingen 2 0:3 (0:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 61. Luca Caforio 0:1. 69. Till Käser 0:2. 86. Ali Catalkaya 0:3. – Villmergen: Raffael Wälti, Tim Lustenberger, Joni Ahmetaj, Arda Capar, Cyril Schatzmann, Damian Justin Martini, Qendrim Elshani, Dario Cavallaro, Dario Innella, Luca Lustenberger, Danny Silva Pinto. – Wettingen: Lars Ostermann, Till Käser, Emanuel Iuliano, Jannis Ramp, Daniel Vogt, Robin Fischer, Luca Caforio, Luis Da Costa, Silvio Mittler, Nikola Milosavljevic, Görkem Köse. – Verwarnungen: 82. Danny Silva Pinto.

