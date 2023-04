4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Wettingen bezwingt Falke Lupfig Wettingen gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Falke Lupfig 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Naim Adili für Falke Lupfig. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Falke Lupfig stellte Leutrim Halili in Minute 24 her. Der Anschlusstreffer für Wettingen zum 1:2 kam in der 29. Minute. Verantwortlich dafür war Ali Oruclar.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 51. Minute, als Emanuel Iuliano für Wettingen traf. Jan Käser erzielte in der 53. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Wettingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Hugo Daniel Dias Goncalves in der 90. Minute. Er traf zum 4:2 für Wettingen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Falke Lupfig gab es fünf gelbe Karten. Bei Wettingen erhielten Luis Da Costa (57.) und Hugo Daniel Dias Goncalves (92.) eine gelbe Karte.

Wettingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Wettingen geht es zuhause gegen FC Döttingen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 12. April statt (20.15 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

In der Tabelle steht Falke Lupfig nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Falke Lupfig tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Muri 2b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Falke Lupfig 4:2 (1:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 2. Naim Adili 0:1. 24. Leutrim Halili 0:2. 29. Ali Oruclar 1:2. 51. Emanuel Iuliano 2:2. 53. Jan Käser 3:2. 90. Hugo Daniel Dias Goncalves 4:2. – Wettingen: Lars Ostermann, Till Käser, Ali Oruclar, Emanuel Iuliano, Jannis Ramp, Luis Da Costa, Luca Caforio, Görkem Köse, Jan Käser, Robin Fischer, Nikola Milosavljevic. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Arber Shala, Naim Adili, Avni Daku, Enea Dhimertika, Genti Vllahiu, Leutrim Halili, Betim Bekteshi, Hazir Rrafshi, Betrim Shabani, Ardi Guri. – Verwarnungen: 40. Enea Dhimertika, 52. Betim Bekteshi, 57. Luis Da Costa, 79. Avni Daku, 84. Artan Qeta, 92. Gjergj Gjoli, 92. Hugo Daniel Dias Goncalves.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 00:07 Uhr.