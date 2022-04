3. Liga, Gruppe 1 Vuk Petrovic sichert Frick den Sieg gegen Rupperswil im Alleingang Frick reiht Sieg an Sieg: Gegen Rupperswil hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Frick: Vuk Petrovic brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. In der 15. Minute traf Vuk Petrovic bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Frick. Die 90. Minute brachte für Rupperswil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Remo Bünzli. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als erneut Vuk Petrovic die Führung für Frick auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manuel Herzog von Frick erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Frick nicht verändert. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 4. Für Frick ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Frick geht es zuhause gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 11. Rupperswil hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Beinwil am See 1 kriegt es Rupperswil als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Frick 1b 1:3 (0:2) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 4. Vuk Petrovic 0:1. 15. Vuk Petrovic 0:2. 90. Remo Bünzli 1:2. 92. Vuk Petrovic 1:3. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Gazmend Gjini, Josia Lutz, Davide Cerbone, Florian Meier, Justin Brahimaj, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Frick: Lukas Schraner, Nico Schaad, Jan Weidmann, Benjamin Schmid, Liridon Sala, Luke Müller, Nico Heuberger, Till Wälchli, Fabian Treyer, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Verwarnungen: 69. Manuel Herzog.

