Frauen 3. Liga Villmergen verliert gegen Seriensieger Wohlen Wohlen reiht Sieg an Sieg: Gegen Villmergen hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

Sämtliche drei Tore für Wohlen fielen in nur zwölf Minuten: Meryl Blanc brachte Wohlen 1:0 in Führung (76. Minute). Mit ihrem Tor in der 80. Minute brachte Sandy Steinmann Wohlen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Martina Ngina, die in der 88. Minute die Führung für Wohlen auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Villmergen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 41 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Wohlen nicht verändert. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Wohlen hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wohlen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Fislisbach (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (2. Juni) (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Villmergen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Villmergen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Brugg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Wohlen - FC Villmergen 3:0 (0:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 76. Meryl Blanc 1:0. 80. Sandy Steinmann 2:0. 88. Martina Ngina 3:0. – Wohlen: Lara Bachmann, Nuria Ambrozzo, Isabelle Räss, Jessica Acklin, Melanie Geiger, Meret Stauber, Vesa Ahmetaj, Luiza Boss, Alexandra Ruggle, Andrea Markovic, Meryl Blanc. – Villmergen: Jara Burkard, Alexa Fröhlich, Ilaria Ciciarello, Priscilla Stirnimann, Valentina Lorenz, Diana Frutiger, Yllka Gashi, Sofia Redin, Nathalie Hotz, Eliesa Selimi, Jemima Strebel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

