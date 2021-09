3. Liga, Gruppe 2 Villmergen und Würenlos spielen unentschieden Im Spiel zwischen Villmergen und Würenlos gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Villmergen vor, zweimal glich Würenlos aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

In der 43. Minute ging Villmergen durch Danilo Dastoli in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Reto Schlatter den 1:1-Ausgleich für Würenlos erzielte. Pascal Rummel sorgte in der 70. Minute für die erneute Führung für Villmergen. Und wieder glich Würenlos innert kürzester Zeit aus: Samuel Jäger traf in der 77. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Würenlos kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Villmergen, Giuseppe Cristian Furfaro (57.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Villmergen unverändert. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 7. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Villmergen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Würenlos hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Würenlos hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Würenlos geht es daheim gegen FC Döttingen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: FC Villmergen 1 - SV Würenlos 1 2:2 (1:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 43. Danilo Dastoli 1:0. 46. Reto Schlatter 1:1. 70. Pascal Rummel (Penalty) 2:1.77. Samuel Jäger 2:2. – Villmergen: Marco Bärtschi, Noah Haussener, Giuseppe Cristian Furfaro, Pascal Rummel, Marco Sanvido, Nemanja Ristic, Danilo Dastoli, Sandro Koch, Pascal Meyer, Edmond Selimi, Diogo Calixto Antunes. – Würenlos: Marc Epprecht, Marco Meier, Mefail Emini, Severin Berli, Dominik Kieser, Alban Hotnjani, Reto Schlatter, Nelson Vaz Da Costa, Samuel Jäger, Elias Alhassan, Jasin Pasoski. – Verwarnungen: 47. Dominik Kieser, 57. Giuseppe Cristian Furfaro, 69. Nelson Vaz Da Costa, 72. Mefail Emini, 80. Elias Alhassan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Neuenhof 1 7:1, FC Döttingen - FC Wettingen 2 5:1, FC Villmergen 1 - SV Würenlos 1 2:2, FC Tägerig 1 - FC Mellingen 1 1:0, FC Kappelerhof - FC Mutschellen 2 5:0

Tabelle: 1. FC Frick 1a 5 Spiele/15 Punkte (21:4). 2. FC Bremgarten 1 5/12 (15:8), 3. FC Tägerig 1 5/12 (10:10), 4. FC Würenlingen 1 4/9 (11:5), 5. FC Baden 1897 2 5/9 (16:3), 6. FC Kappelerhof 4/7 (10:9), 7. FC Villmergen 1 5/7 (14:8), 8. SV Würenlos 1 5/6 (8:8), 9. FC Neuenhof 1 5/6 (9:19), 10. FC Wettingen 2 4/3 (8:19), 11. FC Döttingen 4/3 (7:23), 12. FC Muri 2 5/3 (12:12), 13. FC Mutschellen 2 5/2 (3:10), 14. FC Mellingen 1 5/1 (7:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 15:29 Uhr.