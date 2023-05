3. Liga, Gruppe 2 Villmergen stolpert gegen Tägerig Überraschung bei Tägerig gegen Villmergen: Der Tabellenelfte (Tägerig) hat am Freitag zuhause den Tabellensechsten 3:1 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Tägerig: Carlos Alberto Martins Alves brachte seine Mannschaft in der 12. Minute 1:0 in Führung. In der 39. Minute baute der gleiche Carlos Alberto Martins Alves die Führung für Tägerig weiter aus. Dank dem Treffer von Patrick Locher (72.) reduzierte sich der Rückstand für Villmergen auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 73. Minute, als Francisco José Henriques Alves Frade die Führung für Tägerig auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Tägerig für Silvan Peterhans (53.) und Yunus Hamurtekin (80.). Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Yanick Meyer (21.) und Sven Meier (84.).

Die Tabellensituation hat sich für Tägerig nicht verändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Tägerig hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Neuenhof kriegt es Tägerig im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 6. Villmergen hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Villmergen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Turgi. Die Partie findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Tägerig - FC Villmergen 3:1 (2:0) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 12. Carlos Alberto Martins Alves 1:0. 39. Carlos Alberto Martins Alves 2:0. 72. Patrick Locher 2:1. 73. Francisco José Henriques Alves Frade 3:1. – Tägerig: Jonas Simon, Silvan Peterhans, Simon Koller, Manuel Koch, Kevin Cedric Neto Henriques, Francisco José Henriques Alves Frade, Pascal Meyer, Carlos Alberto Martins Alves, Simone Gehrig, Nikoll Ukaj, Yunus Hamurtekin. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Marco Sanvido, Jannis Brunner, Sven Meier, Jim Graf, Patrick Locher, Sandro Koch, Yanick Meyer, Arijan Gashi, Rilind Krasniqi. – Verwarnungen: 21. Yanick Meyer, 53. Silvan Peterhans, 80. Yunus Hamurtekin, 84. Sven Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 16:22 Uhr.