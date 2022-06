4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Villmergen siegt nach sechs Niederlagen Erfolgserlebnis für Villmergen: Nach sechs Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag zuhause gegen Bünz-Maiengrün 4:3.

Das erste Tor der Partie fiel für Bünz-Maiengrün: Sergio Lüthi brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 20. Minute hergestellt: Morris Meyer traf für Villmergen. Mattia Koch schoss Bünz-Maiengrün in der 24. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 31, als Qendrim Elshani für Villmergen erfolgreich war. Das Tor von Yanick Meyer in der 43. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Villmergen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Villmergen stellte Qendrim Elshani in Minute 67 her. In der Schlussphase kam Bünz-Maiengrün noch auf 3:4 heran. Ibrahim Gözcü war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Villmergen, Dario Cavallaro (91.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bünz-Maiengrün, Sergio Lüthi (45.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Villmergen. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Villmergen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Villmergen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Bünz-Maiengrün hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Bünz-Maiengrün hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bünz-Maiengrün ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Villmergen 2b - FC Bünz-Maiengrün 1 4:3 (3:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 15. Sergio Lüthi 0:1. 20. Morris Meyer 1:1. 24. Mattia Koch 1:2. 31. Qendrim Elshani 2:2. 43. Yanick Meyer 3:2. 67. Qendrim Elshani 4:2. 85. Ibrahim Gözcü 4:3. – Villmergen: Francisco Miguel Dias Nunes, Daris Banovi, Tim Lustenberger, Flavio Serratore, Cem Zulfuogullari, Dario Saracino, Mike Michel, Yanick Meyer, Morris Meyer, Qendrim Elshani, Edon Azizi. – Bünz-Maiengrün: Emanuel Carlino, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Claude Zürcher, Luca Nauer, Patrick Meyer, Ibrahim Gözcü, Mattia Koch, Timon Obi, Sergio Lüthi, Bryan Wiederkehr. – Verwarnungen: 45. Sergio Lüthi, 91. Dario Cavallaro.

