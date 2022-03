4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Villmergen holt sich drei Punkte gegen Spreitenbach – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Villmergen: Gegen Spreitenbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:4.

(chm)

Der spätere Verlierer Spreitenbach lag 3:2 (51. Minute) und 4:3 (85. Minute) in Führung.

Villmergen drehte das Spiel ab der 88. Minute. Mit zwei Toren in den letzten zwei Minuten sicherte sich das Team den 5:4-Sieg.

Die Torschützen für Villmergen waren: Mariano Mazzotta (2 Treffer), Toni Rondinelli (1 Treffer), Jannis Brunner (1 Treffer) und Dennis Gellert (1 Treffer). Bei Spreitenbach schoss Remo Ducret gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Spreitenbach waren: Francesco Procopio (1 Treffer) und Enes Bunjaku (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Spreitenbach sah Arian Gavazaj (83.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Spreitenbach weitere fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Morris Meyer (22.).

In der Tabelle steht Villmergen nach dem zweiten Spiel auf Rang 9. Für Villmergen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Falke Lupfig (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

In der Tabelle steht Spreitenbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Im nächsten Spiel trifft Spreitenbach in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Windisch 2. Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Villmergen 2b - FC Spreitenbach 1a 5:4 (2:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 29. Jannis Brunner 1:0. 32. Mariano Mazzotta 2:0. 34. Remo Ducret 2:1. 44. Enes Bunjaku 2:2. 51. Remo Ducret 2:3. 70. Toni Rondinelli 3:3. 85. Francesco Procopio 3:4. 88. Dennis Gellert 4:4. 91. Mariano Mazzotta 5:4. – Villmergen: Erfan Zamani, Claudio Soricelli, Fabio Caruso, Noah Haussener, Colin Graf, Morris Meyer, Dennis Gellert, Jannis Brunner, Liridon Cufaj, Dario Saracino, Mariano Mazzotta. – Spreitenbach: Altan Muharemi, Enes Bunjaku, Jetmir Qerimi, Valon Qoraj, Gentian Gavazaj, Francesco Procopio, Elvir Salihu, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Angelo Gerber, Burim Lufi. – Verwarnungen: 22. Morris Meyer, 41. Francesco Procopio, 43. Elvir Salihu, 53. Enes Bunjaku, 90. Burim Lufi, 92. Valon Qoraj – Ausschluss: 83. Arian Gavazaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 03:22 Uhr.