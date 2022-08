3. Liga, Gruppe 2 Villmergen gewinnt klar gegen Kappelerhof Villmergen hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Kappelerhof setzt es auswärts ein 6:1 ab.

Schon früh setzte Villmergen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 10. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Villmergen noch auf 6:1.

Kappelerhof war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Villmergen waren: Edmond Selimi (2 Treffer), Tefik Baki (1 Treffer), Rilind Krasniqi (1 Treffer), Marco Sanvido (1 Treffer) und Damir Karahasanovic (1 Treffer). Einziger Torschütze für Kappelerhof war: Besnik Krasniqi (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Joël Roth (48.), Tefik Baki (52.) und Pascal Meyer (66.). Die einzige gelbe Karte bei Kappelerhof erhielt: Getoart Himaj (66.)

In der Tabelle steht Villmergen nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Villmergen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Neuenhof (Platz 6). Die Partie findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Kappelerhof reiht sich nach dem Spiel auf Rang 14 ein. Mit dem fünftplatzierten SC Zurzach kriegt es Kappelerhof als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 27. August statt (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Villmergen 1:6 (0:4) - Stadion ESP, Baden – Tore: 10. Edmond Selimi 0:1. 14. Tefik Baki 0:2. 27. Rilind Krasniqi 0:3. 31. Damir Karahasanovic 0:4. 51. Edmond Selimi 0:5. 53. Besnik Krasniqi 1:5. 58. Marco Sanvido 1:6. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Alban Shala, Arbnor Gjokaj, Emra Nuhiji, Amin Bedzeti, Astrit Markaj, Robert Nikollbibaj, Meriton Shabani, Riccardo Flury, Gezim Zeqiraj, Besnik Krasniqi. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Noah Haussener, Patrick Burkard, Marco Sanvido, Tefik Baki, Damir Karahasanovic, Patrick Locher, Edmond Selimi, Joël Roth, Rilind Krasniqi. – Verwarnungen: 48. Joël Roth, 52. Tefik Baki, 66. Pascal Meyer, 66. Getoart Himaj.

