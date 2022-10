3. Liga, Gruppe 2 Villmergen bezwingt Tägerig Sieg für Villmergen: Gegen Tägerig gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:1.

Jim Graf eröffnete in der 35. Minute das Skore, als er für Villmergen das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 66. Minute brachte Edmond Selimi Villmergen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 67. Minute gelang Tägerig (Yunus Hamurtekin) der Anschlusstreffer (1:2). Mit dem 3:1 für Villmergen schoss Sven Meier das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Villmergen. Tägerig kassierte vier gelbe Karten.

Die Offensive von Villmergen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Villmergen um einen Platz nach vorne. 18 Punkte bedeuten Rang 4. Villmergen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Villmergen auswärts mit FC Turgi (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Nach der Niederlage büsst Tägerig einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 11. Für Tägerig war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Tägerig tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Neuenhof an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Villmergen - FC Tägerig 3:1 (1:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 35. Jim Graf 1:0. 66. Edmond Selimi 2:0. 67. Yunus Hamurtekin 2:1. 95. Sven Meier 3:1. – Villmergen: Dominik Weber, Luca Rey, Pascal Rummel, Jannis Brunner, Janis Racis, Edmond Selimi, Patrick Locher, Sandro Koch, Jim Graf, Joël Roth, Marco Sanvido. – Tägerig: Jonas Simon, Kevin Cedric Neto Henriques, Rafael Annen, Francesco Zanatta, Michael Truniger, Besian Rushiti, Nikoll Ukaj, Roman Lips, Francisco José Henriques Alves Frade, André Marques Raposo, Arber Veliu. – Verwarnungen: 41. Francesco Zanatta, 62. Janis Racis, 63. Francisco José Henriques Alves Frade, 64. Rafael Annen, 70. Besian Rushiti, 79. Jannis Brunner, 86. Luca Rey, 93. Tefik Baki.

