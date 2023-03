3. Liga, Gruppe 2 Villmergen bezwingt Niederwil – Rilind Krasniqi mit Last-Minute-Treffer Villmergen behielt im Spiel gegen Niederwil am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Zunächst musste Villmergen einen Rückstand hinnehmen: In der 59. Minute traf Luca Rey für Niederwil zum 1:0. Villmergen drehte aber das Spiel innerhalb von vier Minuten. Verantwortlich war Rilind Krasniqi, der in der 90. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 94. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Luigi Saporito (90.) und Reto Salm (94.). Die einzige gelbe Karte bei Villmergen erhielt: Jannis Brunner (21.)

Villmergen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Villmergen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Villmergen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kappelerhof (Platz 8). Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Niederwil hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Niederwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Neuenhof an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Villmergen - FC Niederwil 2:1 (0:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 59. Luca Rey 0:1. 90. Rilind Krasniqi (Penalty) 1:1.94. Rilind Krasniqi 2:1. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Noah Haussener, Jannis Brunner, Marco Sanvido, Jim Graf, Patrick Locher, Sandro Koch, Edmond Selimi, Rilind Krasniqi, Joël Roth. – Niederwil: Patrick Kohler, David Näf, Luca Rey, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Damian Wüthrich, Leutrim Buqa, Oliver Stutz, Joel Rey, Fabrice Rätz. – Verwarnungen: 21. Jannis Brunner, 90. Luigi Saporito, 94. Reto Salm.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.03.2023 23:43 Uhr.