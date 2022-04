4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Veltheim lässt sich von Klingnau kein Bein stellen Veltheim siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Klingnau: Der Tabellensechste siegt auswärts 4:2 gegen den Tabellenzwölften.

Den Auftakt machte Nils Freiburghaus, der in der 18. Minute für Veltheim zum 1:0 traf. Philipp Kläy erhöhte in der 41. Minute zur 2:0-Führung für Veltheim. In der 46. Minute gelang Klingnau (Sven Stauffer) der Anschlusstreffer (1:2).

Stefan Ott sorgte in der 49. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Veltheim. Sven Stauffer sorgte in der 50. Minute für Klingnau für den Anschlusstreffer zum 2:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Deyan Vetter in der 66. Minute. Er traf zum 4:2 für Veltheim.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Veltheim erhielten Dario Schmid (52.) und Nicola Hersche (75.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Klingnau, Luca Weik (83.) kassierte sie.

Die Abwehr von Klingnau kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 13).

Unverändert liegt Veltheim auf Rang 6. Das Team hat sechs Punkte. Veltheim hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Veltheim in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Fislisbach 2 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Klingnau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Klingnau hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten KF Liria kriegt es Klingnau als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Veltheim AG 2:4 (0:2) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 18. Nils Freiburghaus 0:1. 41. Philipp Kläy 0:2. 46. Sven Stauffer 1:2. 49. Stefan Ott 1:3. 50. Sven Stauffer 2:3. 66. Deyan Vetter 2:4. – Klingnau: Andri Märki, Benjamin Frei, Jan Georg, Raphael Müller, Luc Müller, Luca Weik, Sven Stauffer, Michel Baumgartner, Burak Bozkus, Jannik Hauenstein, Luan Wengi. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Tobias Kummer, Nicola Hersche, Nils Freiburghaus, Dario Schmid, Deyan Vetter, Joel Zulauf, Pascal Zulauf, Sandro Heimgartner, Stefan Ott, Philipp Kläy. – Verwarnungen: 52. Dario Schmid, 75. Nicola Hersche, 83. Luca Weik.

