4. Liga, Gruppe 4 Veltheim holt sich zum Auftakt drei Punkte gegen Klingnau Sieg für Veltheim gegen Klingnau zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Veltheim: Tobias Kummer brachte seine Mannschaft in der 29. Minute 1:0 in Führung. In der 43. Minute baute Nicola Hersche den Vorsprung für Veltheim auf zwei Tore aus (2:0). Klingnau kam in der 66. Minute auf ein Tor heran, als Luca Weik per Elfmeter zum 1:2 traf. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Philipp Kläy für Veltheim auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klingnau erhielten Sven Stauffer (38.) und Luca Weik (79.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Veltheim.

Nach dem ersten Spiel steht Veltheim auf dem vierten Rang. Veltheim spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Juventina Wettingen. Diese Begegnung findet am 22. August statt (13.30 Uhr, Sportplatz Scharten, Wettingen).

Klingnau liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Das nächste Spiel trägt Klingnau in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Windisch 2 aus. Die Partie findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Klingnau 2 3:1 (2:0) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 29. Tobias Kummer 1:0. 43. Nicola Hersche 2:0. 66. Luca Weik (Penalty) 2:1.88. Philipp Kläy 3:1. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Michael Schumacher, Nicola Hersche, Tobias Kummer, Dario Schmid, Gian Häusermann, Diego Grandi, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Gian Furter, Philipp Kläy. – Klingnau: Andri Märki, Luc Müller, Siro Märki, Krenar Bakalli, Gentian Bajrami, Jan Georg, Lorenzo Caricasole, Michel Baumgartner, Jannik Hauenstein, Luca Weik, Sven Stauffer. – Verwarnungen: 38. Sven Stauffer, 79. Luca Weik.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Veltheim AG - FC Klingnau 2 3:1, FC Frick 3 - FC Juventina Wettingen 2:4, FC Turgi 1a - FC Fislisbach 2 4:0, SC Zurzach 1 - FC Leibstadt 8:0, FC Schinznach Bad - FC Mellingen 2b 1:2

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Turgi 1a 1/3 (4:0), 3. FC Windisch 2 1/3 (5:3), 4. FC Veltheim AG 1/3 (3:1), 5. FC Mellingen 2b 1/3 (2:1), 6. FC Suryoye Wasserschloss 1 0/0 (0:0), 7. FC Brugg 2 0/0 (0:0), 8. FC Frick 3 0/0 (0:0), 9. FC Juventina Wettingen 0/0 (0:0), 10. FC Schinznach Bad 1/0 (1:2), 11. FC Spreitenbach 1a 1/0 (3:5), 12. FC Klingnau 2 1/0 (1:3), 13. FC Fislisbach 2 1/0 (0:4), 14. FC Leibstadt 1/0 (0:8).

