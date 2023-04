3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Würenlingen gegen Neuenhof Überraschender Sieg für Würenlingen: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Neuenhof (3. Rang) zuhause 4:2 geschlagen.

Das Skore eröffnete Leone Tanaskoski in der 13. Minute. Er traf für Würenlingen zum 1:0. Marco Takac erhöhte in der 29. Minute zur 2:0-Führung für Würenlingen. In der 42. Minute verwandelte Kreshnik Avdyli erfolgreich einen Elfmeter und brachte Neuenhof so auf 1:2 heran.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Würenlingen stellte Luis Künzi in Minute 79 her. Mit einem weiteren Tor erhöhte Luis Künzi für Würenlingen auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten. In der 90. Minute sorgte Michelangelo Nosdeo noch für Resultatkosmetik für Neuenhof. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Bei Würenlingen erhielten Erzon Behluli (39.), Carlos Manuel Pereira Da Silva (53.) und Leone Tanaskoski (63.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Neuenhof, Bljerim Nuhija (93.) kassierte sie.

Dass Würenlingen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Würenlingen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Würenlingen: 22 Punkte bedeuten Rang 9. Würenlingen hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Würenlingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. April) (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach der Niederlage büsst Neuenhof einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 35 Punkten auf Rang 4. Neuenhof hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Neuenhof daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Mutschellen 2. Die Partie findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Neuenhof 4:2 (2:1) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 13. Leone Tanaskoski 1:0. 29. Marco Takac 2:0. 42. Kreshnik Avdyli (Penalty) 2:1.79. Luis Künzi 3:1. 86. Luis Künzi 4:1. 90. Michelangelo Nosdeo 4:2. – Würenlingen: Michael De Sousa Reis, Marc Thurnherr, Marco Takac, Leone Tanaskoski, Blagoja Tanaskoski, Kevin Häuselmann, Alessandro Sagona, Erzon Behluli, Muhamet Behluli, Lian Nyffenegger, Carlos Manuel Pereira Da Silva. – Neuenhof: Tony Marti, Bljerim Nuhija, Stefano Pompa, Stefano Imbrogno, Alessio Grassia, Miguel Weber, Kreshnik Avdyli, Florian Hofmann, Alessandro Bianchi, Deniz Demirci, Irfan Ponik. – Verwarnungen: 39. Erzon Behluli, 53. Carlos Manuel Pereira Da Silva, 63. Leone Tanaskoski, 93. Bljerim Nuhija.

