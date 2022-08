4. Liga, Gruppe 4 Überraschungssieg für Wettingen gegen Brugg Wettingen hat am Sonntag gegen Brugg die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das siebtklassierte Team, und das deutlich mit 3:0. Zugleich war es für Wettingen im dritten Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

Jan Käser schoss Wettingen in der 35. Minute zur 1:0-Führung. In der 72. Minute schoss Görkem Köse Wettingen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Jan Käser, der in der 74. Minute die Führung für Wettingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Wettingen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Görkem Köse (77.) und Federico Agnello (82.). Gelbe Karten sahen zudem Jan Käser (32.) und Federico Agnello (58.). Bei Brugg sah Seid Hetemi (80.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine.

Die Abwehr von Brugg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Wettingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Wettingen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SV Würenlos. Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

In der Tabelle verliert Brugg Plätze und zwar von Rang 7 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Für Brugg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Brugg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Fislisbach 2 (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Brugg 2 - FC Wettingen 2 0:3 (0:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 35. Jan Käser 0:1. 72. Görkem Köse (Penalty) 0:2.74. Jan Käser 0:3. – Brugg: Flurin Bruppacher, Joel Meyer, Luan Cerimi, Lars Schwarz, Rolandas Ivanauskas, Besar Hetemi, Redon Maliqi, Vladimir Videnovic, Filip Petrovic, Rinhard Dushaj, Blend Mahalla. – Wettingen: Lars Ostermann, Lorenzo Cortese, Noel Baumann, Luis Da Costa, Robin Fischer, Görkem Köse, Dino Mujcic, Daniel Vogt, Stefano Imbrogno, Jan Käser, Federico Agnello. – Verwarnungen: 32. Jan Käser, 58. Federico Agnello – Ausschlüsse: 77. Görkem Köse, 80. Seid Hetemi, 82. Federico Agnello.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 22:34 Uhr.