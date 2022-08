3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Veltheim gegen Erlinsbach – Siegtreffer durch Deyan Vetter Veltheim hat am Sonntag gegen Erlinsbach die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 3:2. Zugleich war es für Veltheim im dritten Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 63. Minute, als Deyan Vetter den Treffer zum 3:2 für Veltheim erzielte.

In der 2. Minute hatte Deyan Vetter zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Robbie von Felten für Erlinsbach traf. Arcelio Joao Caetano erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Erlinsbach. Per Elfmeter glich Diego Beerle das Spiel in der 58. Minute für Veltheim wieder aus.

Gelbe Karten gab es bei Veltheim für Michael Schumacher (30.), Khalil Zouaoui (72.) und Luca Grandi (93.). Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Daniss Mujanovic (56.) und Lionel May (58.).

Dass Erlinsbach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 5).

In der Tabelle verbessert sich Veltheim von Rang 12 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Veltheim hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Veltheim in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Buchs (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am Freitag (2. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Unverändert liegt Erlinsbach auf Rang 4. Das Team hat sechs Punkte. Erlinsbach hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Erlinsbach zuhause mit FC Rupperswil (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Freitag (2. September) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Erlinsbach 1a 3:2 (1:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 2. Deyan Vetter 1:0. 19. Robbie von Felten 1:1. 30. Arcelio Joao Caetano 1:2. 58. Diego Beerle (Penalty) 2:2.63. Deyan Vetter 3:2. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Michael Schumacher, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Deyan Vetter, Khalil Zouaoui, Diego Beerle, Tobias Kummer, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Janosch Flükiger, Serkan Karamese, Lionel May, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Lars Isenschmid, Jérôme Hartmann, Marco Lüscher, Robbie von Felten. – Verwarnungen: 30. Michael Schumacher, 56. Daniss Mujanovic, 58. Lionel May, 72. Khalil Zouaoui, 93. Luca Grandi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 23:24 Uhr.