4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Überraschungssieg für Suhr gegen Türkiyemspor Suhr hat am Dienstag gegen Türkiyemspor die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das gleich mit 5:1. Suhr schaffte zugleich den ersten Saisonsieg im sechsten Spiel.

(chm)

Türkiyemspor erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Özgür Koçan ging das Team in der 20. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Suhr traf Yared Daniel in der 22. Minute.

Danach drehte Suhr auf. Das Team schoss ab der 29. Minute noch vier weitere Tore, während Türkiyemspor kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Suhr waren: Yared Daniel (2 Treffer), Yanick Pinta (1 Treffer), Omar De Marco (1 Treffer) und Alessandro Pinta (1 Treffer). Einziger Torschütze für Türkiyemspor war: Özgür Koçan (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Türkiyemspor sah Bilal Yavuzcan (32.) die rote Karte. Gelb erhielt Ridvan Bolanyig (27.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Suhr, Yared Daniel (70.) kassierte sie.

In den bisherigen Spielen ist Suhr nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Suhr die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkiyemspor ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 9).

Suhr machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 9. Der erste Sieg der Saison für Suhr folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden. Suhr konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Suhr spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kölliken 2a (Platz 5). Die Partie findet am Samstag (6. Mai) statt (19.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Mit der Niederlage rückt Türkiyemspor in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 6. Türkiyemspor hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Türkiyemspor tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Masis Aarau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Freitag (5. Mai) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Türkiyemspor 5:1 (3:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 20. Özgür Koçan 0:1. 22. Yared Daniel 1:1. 29. Alessandro Pinta 2:1. 46. Omar De Marco (Penalty) 3:1.57. Yanick Pinta 4:1. 76. Yared Daniel 5:1. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Yared Daniel, Bledar Arifaj, Zoran Filipovic, Ömer Faruk Turan, Alessandro Pinta, Lulzim Zogaj, Valerio Kovac, Omar De Marco, Caglar Sekmec, Yanick Pinta. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Baran Dalmis, Bilal Yavuzcan, Ridvan Bolanyig, Onur Cihan, Gafur Ismailovski, Filip Cornelius, Tayfur Is, Gürkan Kilinç, Mazlum Ozdemir, Özgür Koçan. – Verwarnungen: 27. Ridvan Bolanyig, 70. Yared Daniel – Ausschluss: 32. Bilal Yavuzcan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.05.2023 22:28 Uhr.