4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Überraschungssieg für Seon gegen Rupperswil – Alessio Mandolfo mit Siegtor Überraschung bei Seon gegen Rupperswil: Der Tabellenzwölfte (Seon) hat am Dienstag zuhause den Tabellenfünften 1:0 besiegt.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Seon das einzige Tor der Partie gelang. Das 1:0 erzielte Alessio Mandolfo in der 79. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Seon für Pascal Ramseier (53.) und Gianluca Coppola (89.). Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Patrick Goncalves Carvalho (73.) und Philipp Rufli (86.).

Seon bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 12. Für Seon ist es der zweite Sieg in Serie. Seon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem fünftplatzierten FC Entfelden 2 kriegt es Seon im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Nach der Niederlage büsst Rupperswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 6. Rupperswil hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rothrist 2 (Platz 8). Das Spiel findet am 3. Juni statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Seon 2 - FC Rupperswil 2 1:0 (0:0) - Zelgli, Seon – Tor: 79. Alessio Mandolfo 1:0. – Seon: Patrick Lüscher, Gianluca Coppola, Mischa Fischer, Martin Müller, Robert Lüdi, Patryk Czyznikiewicz, Shay Gombosi, Mohammad Dawod Ahmadi, Fabrice Wild, Alessio Mandolfo, Luca Fehlmann. – Rupperswil: Philipp Rufli, Marijan Vuleta, Marvin Fuchs, Ennio Cipriano, Dominik Schaad, Stefano Blatter, Daniel Wild, Loris Raposo, Genti Vllahiu, Patrick Goncalves Carvalho, Daniele Pezzuto. – Verwarnungen: 53. Pascal Ramseier, 73. Patrick Goncalves Carvalho, 86. Philipp Rufli, 89. Gianluca Coppola.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 00:33 Uhr.