4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Überraschungssieg für Schönenwerd-Niedergösgen gegen Aarau – Aarau verliert nach vier Siegen Überraschung bei Schönenwerd-Niedergösgen gegen Aarau: Der Tabellenzehnte (Schönenwerd-Niedergö) hat am Dienstag zuhause den Tabellenersten 3:2 besiegt.

Das erste Tor der Partie erzielte Tobias Rosamilia für Schönenwerd-Niedergösgen. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Ferdinando Di Pasquale sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen. Der Anschlusstreffer für Aarau zum 1:2 kam in der 31. Minute. Verantwortlich dafür war Joêl Bühler.

Ferdinando Di Pasquale erhöhte in der 45. Minute zur 3:1-Führung für Schönenwerd-Niedergösgen. In der Schlussphase kam Aarau noch auf 2:3 heran. Andreas Gautschi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Schönenwerd-Niedergösgen, nämlich für Cédric Frei (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aarau, Alexander Bürgi (81.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Schönenwerd-Niedergösgen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

In der Regel kassiert Aarau nicht so viele Tore wie gegen Schönenwerd-Niedergösgen. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Schönenwerd-Niedergösgen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Schönenwerd-Niedergösgen siegte zudem erstmals auswärts.

Als nächstes trifft Schönenwerd-Niedergösgen auswärts mit FC Rupperswil 2 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Freitag (29. April) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Trotz der Niederlage bleibt Aarau auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 13 Punkte auf dem Konto. Nach vier Siegen in Serie verliert Aarau erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Aarau in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Seon 2. Diese Begegnung findet am Samstag (30. April) statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Aarau 3:2 (3:1) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 11. Tobias Rosamilia 1:0. 22. Ferdinando Di Pasquale 2:0. 31. Joêl Bühler 2:1. 45. Ferdinando Di Pasquale 3:1. 83. Andreas Gautschi 3:2. – Schönenwerd-Niedergö: Kevin Brasser, Patrick Kyburz, Mato Adzaga, Livio Salvatore, Raffaele Pizzipaolo, Tobias Rosamilia, Manuel David Peralta Gonzalez, Luca Lehmann, Davide Saccullo, Selim Shatrolli, Ferdinando Di Pasquale. – Aarau: Benjamin Spiess, Jérôme Früh, Silvan Hänni, Ivano Passaro, Nicola Donati, Rafael Da Costa, Philipp Hug, Alexander Bürgi, Fabian Laube, Joêl Bühler, Randy Bolliger. – Verwarnungen: 81. Alexander Bürgi, 92. Cédric Frei.

