4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Sarmenstorf gegen Falke Lupfig Sarmenstorf hat am Freitag gegen Falke Lupfig die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Yannik Hubel in der 31. Minute. Er traf für Sarmenstorf zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sarmenstorf stellte Alain Ansermet in Minute 74 her. Alban Bajraliu sorgte in der 82. Minute für Falke Lupfig für den Anschlusstreffer zum 1:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yannik Hubel in der 91. Minute. Er traf zum 3:1 für Sarmenstorf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Sarmenstorf kassierte vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Falke Lupfig.

Sarmenstorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um sieben Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Nach der Niederlage büsst Falke Lupfig einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 7. Falke Lupfig hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Falke Lupfig verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Falke Lupfig zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Bünz-Maiengrün (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2b - FC Falke Lupfig 3:1 (1:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 31. Yannik Hubel 1:0. 74. Alain Ansermet 2:0. 82. Alban Bajraliu 2:1. 91. Yannik Hubel 3:1. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Andreas Baur, Alex Melliger, Hasan Özserik, Can Arseven, Kilian Stutz, Frank Hegi, Alain Ansermet, Martin Sonderegger, Yannik Hubel, Pascal Schärer. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Arber Shala, Naim Adili, Avni Daku, Enea Dhimertika, Eduart Aliji, Genti Vllahiu, Gjergj Gjoli, Alban Bajraliu, Kujtim Iseni, Artan Qeta. – Verwarnungen: 25. Alex Melliger, 51. Rouven Spaar, 61. Gjergj Gjoli, 68. Alban Bajraliu, 84. Hasan Özserik, 86. Lorik Xhemali, 87. Avni Daku, 92. Ivan Garcia Sotoca Moya.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

